Дев'ятнадцятирічний капітан. Карлос Алькарас став першою ракеткою світу: як це трапилося

Фінальний матч цьогорічного US Open назавжди закарбується в пам'яті 19-річного уродженця передмістя іспанської Мурсії. Перегравши норвежця Каспера Рууда в чотирьох сетах, він вперше тріумфував на мейджорах – одному з чотирьох найпрестижніших турнірів тенісного туру.

Алькарас дебютував у професіоналах лише в лютому 2020-го. Тоді 16-річний тенісист отримав вайлдкард на турнір в Ріо-де-Жанейро та вибив у першому раунді представника топ-50 Альберта Рамоса Віньйоласа. Далі більше. На Australian Open-2021 іспанець став наймолодшим учасником чоловічого розряду. А вже в листопаді опинився в топ-35 найкращих тенісистів, що знову стало рекордом.

Сезон-2022 для Алькараса наразі найкращий у кар'єрі. Навесні він здобув перший титул ATP Masters. Символічно, що 19-річний тенісист тріумфував на батьківщині, здобувши трофей на Madrid Open. На шляху до перемоги Алькарас вибив грузина Басілашвілі, британця Норрі, легендарного співвітчизника Надаля, скандального серба Джоковіча та здолав у фіналі німця Звєрєва.

А на турнірі в Маямі вундеркінд провів генеральну репетицію US Open. У вирішальному матчі суперником іспанця став саме той Рууд, із яким вони згодом перетнулися у фіналі Відкритого чемпіонату США. Алькарас, який до цього вибив низку зірок на кшталт Чіліча, Ціціпаса та Гуркача, легко здолав норвежця у двох сетах (7:5, 6:4).

Шлях іспанського тенісиста на US Open-2022 виявився не менш тернистим. Якщо аргентинців Баеса та Корію й американця Бруксбі вдалося здолати за мінімально необхідні три сети, то в 4-му раунді на Алькараса чекав старий знайомий Чіліч. Із хорватом було важко – рахунок за партіями був 2:2, тож довелося зіграти максимальні 5 сетів. Там, щоправда, іспанець виявився сильнішим (6:3).

Усі п'ять сетів довелося грати і в чвертьфіналі, і в півфіналі. Італієць Зіннер і американець Тіафо до останнього чіплялися за свої шанси проти тінейджера, та щоразу молодший суперник зумів узяти гору. Фінал же виявився для нього навіть легшим, адже на перемогу над Руудом Алькарас витратив "усього" 4 партії.

19-річний іспанський тенісист відсьогодні став першою ракеткою світу, оскільки інші претенденти або пропустили US Open, або вилетіли раніше. Звісно, в такому віці лідерство в класифікації ATP ще ніхто не захоплював. Та, схоже, Алькарас готовий до виклику всюди бути першим і мати статус рекордсмена. Титулованішому співвітчизнику Рафаелю Надалю, який завоював найбільше "Великих шоломів" в історії (22), вже варто остерігатися...

Головні факти про Карлоса Алькараса

Повне ім'я: Карлос Алькарас Гарфія

Дата народження: 05.05.2003

Виступи в турі ATP: з 2018 р.

Стиль гри: правша, удар лівою з двох рук

Тренер: Хуан Карлос Ферреро (1-й у рейтингу ATP у 2003 році)

Зароблені призові: 8,961 млн доларів