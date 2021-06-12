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Дев'ять обстрілів та загиблий військовий: як минула доба на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 11 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів загинув військовий.

Про це це повідомили у прес-службі ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", - повідомили у прес-центрі ООС.

Крім того, у напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські найманці обстрілювали українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, за попередню добу, 10 червня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Раніше збройні формування Російської Федерації звинуватили Збройні Сили України в нападі на спостережний пост.

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