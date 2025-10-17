За девять месяцев ДТЭК произвел 1,8 млн запчастей для обеспечения угледобычи

"За девять месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали 2,5 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них шесть новых проходческих комбайнов и один шахтный вентилятор", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,8 млн запчастей и комплектующих.



"Машиностроители "ДТЭК Энерго" остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их качественным оборудованием и комплектующими. Благодаря их труду шахтеры поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к старту отопительного сезона. Делаем все возможное для укрепления надежности тепловой генерации в условиях войны", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.