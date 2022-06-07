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Deutsche Bank "евакуював" сотні фахівців з Росії до Берліна

Фото: Deutsche Bank евакуював сотні фахівців з Росії в Берлін (twitter/voanews)
Автор: Артур Родивилов

Найбільший фінансовий інститут Німеччини Deutsche Bank перевів своїх IT-фахівців, які працювали на території Росії, до Берліна. У ФРН прибуло кілька сотень програмістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Всього у РФ працювали близько 1500 програмістів.

Банк запропонував всім співробітникам російського технологічного центру роботу в Німеччині. Сам фінінститут, як пише видання, відмовився від коментарів цієї інформації.

Разом з тим вказується, що число російських співробітників, які переїжджають в новий технологічний центр банку в Берліні, може ще збільшитися: в цілому ще кілька сотень працівників з технологічного центру у РФ - у всякому разі, більш ніж половина - проявили інтерес до пропозиції.

Подібним кроком, як зазначає Handelsblatt, банк знижує ризик втрати величезного числа фахівців у разі, якщо напруженість між ЄС і Росією, викликана війною в Україні, унеможливить продовження роботи технологічного центру.

Технологічний центр Deutsche Bank спеціалізується на створенні програмного забезпечення для інвестиційного та корпоративного бізнесів фінустанови.

Нагадаємо, в березні Deutsche Bank оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

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