Дитячі майданчики дозволили будувати на дахах

Фото: Дитячий майданчик (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майданчики повинні бути обладнані захисною огорожею висотою 2 м

Нові Державні будівельні норми (ДБН) дозволяють розміщувати дитячі майданчики на дахах будівель висотою до 15 м, але не більше 3 поверхів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

Згідно з новою нормою, дитячі майданчики на дахах повинні бути обладнані парапетом та захисною огорожею висотою 2 м. На території таких майданчиків заборонено розміщувати вентиляційні канали, антени, споруди мобільного та стільникового зв’язку.

Ще однією умовою розміщення такого майданчика на покрівлі будівлі є забезпечення відводу дощових та талих вод та за необхідності шумозахисту нижче розташованих приміщень.

"Ці зміни дозволять підвищити комфортні умови проживання для жителів та забезпечити їх необхідним благоустроєм території. До речі, такі дитмайданчики широко поширені у багатьох країнах Європи, таких як Німеччина, Данія, Фінляндія, а також в США, Канаді та Японії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Державні будівельні норми (ДБН) - обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

Нагадаємо, що згідно з новими Державними будівельними нормами (ДБН) в Україні заборонено проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.