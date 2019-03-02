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Децентралізація не заважає існуванню унітарної України, - Порошенко

Новини » Політика    02.03.2019 - 18:48
Децентралізація не заважає існуванню унітарної України, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, децентралізація дозволяє кожному самому вирішувати як житиме його громада

Децентралізація жодним чином не заважає існуванню унітарної держави Україна. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку Одеської області заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента Порошенка, децентралізація дає змогу кожному громадянину самому приймати рішення про життя його громади.

"Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина самому приймати рішення про життя своєї громади, не дивлячись на Київ. Разом з тим, ми зберігаємо унітарну державу. Конституційний устрій, суверенітет, територіальна цілісність залишаються надійно в руках президента, уряду та Верховної ради", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко розповів про результати децентралізації в країні. За словами Порошенка з грудня 2018 року на порталі Open Budget опубліковано інформацію про всі місцеві бюджети України. На порталі можна побачити формування бюджету по кожному населеному пункту.

Як писало РБК-Україна, 23 січня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Ключовою метою другого етапу децентралізації є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі.

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