Децентрализация энергогенерации в Украине возможна в перспективе 12–15 месяцев, - меморандум с МВФ

Децентрализация электрогенерации в Украине до уровня, который бы мог существенно улучшить ситуации с энергоснабжением, рассматривается как среднесрочная перспектива.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в обновленном меморандуме сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

“Развертывание дополнительных газовых турбин для производства электроэнергии, на которое может потребоваться до 12–15 месяцев между планированием, поставкой и установкой, рассматривается как более среднесрочное решение, аналогичное стремлению властей и рынка децентрализовать генерацию электроэнергии с помощью биотоплива, солнечной или ветровой энергии”, - говорится в документе.

Децентрализация энергогенерации за счет установки газотурбинных установок, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов на сегодняшний день является одним из основных вариантов увеличения объемов генерации в условиях потери генерирующих мощностей из-за обстрелов энергообъектов россиянами.