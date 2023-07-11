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Детонировало до утра. На захваченном элеваторе Новоалексеевки ночью раздались взрывы

Фото: на захваченном элеваторе Новоалексеевки ночью раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 11 июля, во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области раздался взрыв в районе элеватора. Детонировало до рассвета.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Ночная "бавовна" в "глубоком типе". Расцвел на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета", - пишет Федоров.

Фото: на захваченном элеваторе Новоалексеевки ночью раздались взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Стоит добавить, что военное руководство пока никак не комментировало эту информацию.

Фото: Новоалексеевка (deepstate)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения части региона нашими военными в ноябре 2022 года россияне регулярно обстреливают подконтрольные Украине территории. В частности, часто "бавовну" можно увидеть и на временно оккупированной части Херсонской области.

Между тем, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

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Война в УкраинеХерсонская область