Детонувало кілька годин. ЗСУ атакували дві ворожі локації у Мелітополі

Українські військові в ніч на 2 вересня завдали потужного удару по двох ворожих локаціях у Мелітополі. Після вибуху детонувало ще кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двом ворожим локаціям", - зазначив мер.
Федоров розповів, що перша ціль - склад боєприпасів окупантів у районі аеродрому. Його ворог вже вкотре безуспішно намагаються відновити.
"Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію", - додав міський голова.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Військові знищили багато живої сили та техніки ворога.
Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.
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