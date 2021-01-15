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Діти стали частіше хворіти коронавірусом з проявом симптомів, - Степанов

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 10:12
Діти стали частіше хворіти коронавірусом з проявом симптомів, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей. Всього за час пандемії в країні підтвердили COVID-19 у 62 333 дітей.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в листопаді показник захворюваності серед дітей становив 3,1% від загальної кількості хворих. У грудні відсоток дітей хворих COVID-19 виріс до 5,9% від загальної кількості.

"Ця тенденція спостерігається у всьому світі. COVID став частіше радувати наших дітей. Діти частіше хворіти з проявами симптомів. На початку епідемії діти хворіли без симптомів. Зараз вже з симптомами, в тому числі і з госпіталізаціями", - заявив Степанов.

Міністр зазначив, що у разі, якщо діти зараз вийдуть на навчання в школах, це призведе до зростання інфікування.

"Більшість заражень дітей відбувається без симптомів. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливо на даному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби - це значить напередодні протягом трьох днів поспіль вона заражала і учнів, і вчителів", - додав Степанов.

Він заявив, що діти повинні будуть до закінчення жорсткого карантину, до 25 січня, навчатися дистанційно.

Відзначимо, напередодні влада Києва закликали уряд дозволити дітям молодших класів відвідувати школи.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 8 199 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві та Донецькій області.

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