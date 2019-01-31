Діти повідомили поліції 1285 фактів домашнього насильства у 2018 році

Всього за рік постраждали 4,7 тис. людей

В 2018 году дети сообщили в полицию о 1285 фактов домашнего насилия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, в 2018 году было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4,7 тысяч детей. Почти 1,5 тысячи детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

В то же время, правоохранители фиксируют снижение количества преступлений совершенных в отношении детей, поскольку в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 4,6 тысяч. Тогда от уголовных правонарушений потерпевшими стали 5 тысяч детей, из них 1,7 тысяч – тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, в 2019 году в Украине будут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

РБК-Украина писало, что 11 января закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу. в частности, данный закон Верховная рада приняла в начале декабря 2017 года. Норма документа об отягчающих обстоятельствах уже вступило в силу с 11 января 2018 года.