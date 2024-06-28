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Голик подтвердил, что у него проводились обыски

Киев, Пятница 28 июня 2024 10:10
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Голик подтвердил, что у него проводились обыски Фото: Юрий Голик (facebook.com y.golyk )
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Украинские правоохранители в четверг, 27 июня, провели обыски не только у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Также обыски прошли у бизнесмена Юрия Голика.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Юрий Голик.

Вчера ряд украинских СМИ сообщили, что якобы у бизнесмена и бывшего советника Днепропетровской ОГА Юрия Голика проводят обыски.

Сам бизнесмен подтвердил, что у него дома проводили следственные действия.

"Да, вчера вечером провели обыск в доме, где я живу. Однако в то время меня дома не было. Также проводили обыски еще на одной локации, где меня тоже не было в момент обыска. Когда я узнал о происходящем, вернулся и всесторонне содействовал правоохранительным органам. Все их требования выполнил, пообщался. Никаких претензий с их стороны ко мне не предъявляли", - сказал бизнесмен.

В рамках какого производства проводили обыски - неизвестно. Национальное антикоррупционное бюро не комментировало ситуацию. Голик также отказался сообщать, в рамках которого производство прошли обыски, ссылаясь на правоохранительные органы.

Что этому предшествовало

В четверг, 27 июня, украинские СМИ сообщили об обысках у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. В сети заявляли, что сотрудники НАБУ проводят обыски у Тимошенко "в рамках дела о сливе информации в НАБУ".

Тимошенко подтвердил обыски, но не указал, в рамках какого дела они проходят.

По данным источников РБК-Украина, следственные действия проходили в рамках "дела о сливах НАБУ". Оно связано с утечкой информации из Национального антикоррупционного бюро фигурантам уголовного дела о возможном хищении средств в рамках "Большого строительства".

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НАБУ Юрий Голик Тимошенко
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