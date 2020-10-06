Керівника детективів НАБУ підозрюють у маніпуляціях з експертизою у справі про смертельне ДТП

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Мова йде про ДТП за участю Калужинського від 2005 року

В справі смертельного ДТП за участю колишнього прокурора Обухівської прокуратури, а нині керівника детективів НАБУ Андрія Калужинського, могли мати місце маніпуляції з експертизою, які начебто й допомогли йому уникнути відповідальності.

Про це йдеться в розслідування "Секретних матеріалів" на телеканалі "1+1".

Мова йде про ДТП за участю Калужинського від 2005 року. Водій на смерть збив пішохода на освітленому перехресті. Від отриманих травм пішохід Максим Ткаченко помер на місці подій.

Як йдеться в сюжеті, справу було закрито у звязку з токсикологічною експертизою, згідно з якою у Ткаченка в крові знайшли 1,78 проміле етилового спирту. Це дозволило прокурору уникнути покарання, оскільки справу було закрито судом за відсутності складу злочину.

Однак, журналісти звертають увагу, що експертизу було зроблено у лютому 2006 року, тобто через півроку після ДТП. Тоді як, в таких випадках експертизу призначають невідкладно.

Крім того, в експертизі від 8 листопада 2015 року зазначалось, що пішохід на момент смертельного наїзду не лежав на дорозі, а перебував у вертикальному стані і рухався.

"Проведена у 2006 році додаткова експертиза по факту й врятувала на той час прокурора Калужинського від 10 років в'язниці, через те що жертва була напідпитку", - говориться в сюжеті.

Сам Калужинський відмовився прокоментувати виявлені деталі цієї справи, в НАБУ так само залишили запит без відповіді, зазначають журналісти.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Дубинський звинуватив директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника в прикриванні начальника головного управління підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського від кримінальної відповідальності за смертельний наїзд на людину. Нардеп звернувся в прокуратуру і МВС і просить правоохоронців взяти під контроль цю справу.

Як відомо, раніше Ситник підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом.

Крім того, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. Неконституційним визнали указ про його призначення.