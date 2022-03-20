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З дитбудинку в Сумах евакуювали за кордон 71 малюка

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Суми, Неділя 20 березня 2022 04:13
З дитбудинку в Сумах евакуювали за кордон 71 малюка Фото: Евакуація (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Майже два тижні малюків спеціалізованого будинку дитини Сум ховали в бомбосховищах після того як їх вивезли із зон бойових дій. Тепер їх евакуювали в іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Він також підкреслив, що це діти, у яких з різних причин немає батьків. Крім того, більшість з них потребує постійної допомоги лікарів.

"Я вдячний від щирого серця за турботливий прийом наших малюків. Спасибі всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та притулок подалі від війни", - зазначив Живицький.

Голова Сумської ОДА також додав, що після війни діти повернуться в рідну Сумську область.

Нагадаємо, 19 березня в Київській області продовжилася евакуація людей з небезпечних зон регіону. Так з Броварів і Бучі вивезли понад 3 тисячі осіб.

Ми також писали про те, що 19 березня з Луганської області евакуювали близько 700 осіб, серед яких є поранені та особи, які не можуть пересуватися самостійно.

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