З дитбудинку в Сумах евакуювали за кордон 71 малюка

Майже два тижні малюків спеціалізованого будинку дитини Сум ховали в бомбосховищах після того як їх вивезли із зон бойових дій. Тепер їх евакуювали в іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Він також підкреслив, що це діти, у яких з різних причин немає батьків. Крім того, більшість з них потребує постійної допомоги лікарів.

"Я вдячний від щирого серця за турботливий прийом наших малюків. Спасибі всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та притулок подалі від війни", - зазначив Живицький.

Голова Сумської ОДА також додав, що після війни діти повернуться в рідну Сумську область.