Що буде з цінами в Україні: радник Зеленського дав прогноз на найближчі місяці

Національний банк на початку червня для боротьби з інфляцією підняв облікову ставку. Якщо найближчим часом зростання цін не сповільниться до 15%, ставка може бути знову підвищена.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони повинні довести інфляцію до рівня близько 15% і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку", - сказав він.

При цьому Устенко не впевнений, що підвищення облікової ставки допоможе додатково знизити інфляцію.

"Зараз краще спробувати бути в цьому режимі високої облікової ставки в 25% протягом як мінімум місяця-півтора", - зазначив радник Зеленського.

За його словами, "якщо інфляція не дійде до рівня 15%, тоді знову переходити до заходів у відповідь і знову збільшувати ставку, але вже не так драматично, з 25 її можна буде підняти до 30%".