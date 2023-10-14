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Десяток танков, "Град" и не только. Спецназовцы СБУ показали результаты своей работы на фронте

Суббота 14 октября 2023 11:51
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Десяток танков, "Град" и не только. Спецназовцы СБУ показали результаты своей работы на фронте Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В последние недели военные контрразведчики и спецназовцы "А" Службы безопасности Украины уничтожили 57 единиц военной техники террористов. Среди потерь противника танки, "Град" и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Среди потерь врага:

  • 10 танков;
  • РСЗО БМ-21 "Град";
  • ЗРК "Тор";
  • 7 БМП, 4 МТЛБ и 3 БТР;
  • 7 САУ и 7 орудий;
  • ББМ "Тигр";
  • 3 миномета;
  • зенитная установка;
  • 11 единиц автотранспорта;
  • наблюдательный комплекс "Муром-М", установленный на временно оккупированной территории.

Потери россиян на фронте

Как писал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 13 октября, наши воины уничтожили 970 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения враг потерял около 287 тысяч единиц личного состава.

На Таврическом направлении военные выполнили 1876 огневых задач, во время которых было уничтожено около 800 оккупантов. Также воины уничтожили еще 26 единиц техники террористов.

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