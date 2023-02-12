Десяток раненых и погибший: россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. Только за минувшие сутки в результате вражеских ударов 10 человек получили ранения, а еще один местный житель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 10 человек в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - пишет Кириленко.

Напомним, недавно российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате были повреждены многоэтажные дома.

Ранее стало известно, что двое граждан Азербайджана погибли из-за российского обстрела села Клищиевка Донецкой области.

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