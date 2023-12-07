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Десятки тысяч похищенных и депортированных. Сколько украинцев насильно удерживают в РФ

Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В плену россиян находятся 28 тысяч гражданских украинцев. Такие действия свидетельствуют о спланированной системе подавления сопротивления и воли.

Об этом на международной конференции "Свобода или страх" заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина.

Как отмечает Лубинец, также официально подтверждена депортация 19 540 украинских детей.

"Если мы будем возвращать по одному ребенку каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что РФ каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашего государства", - сказал он.

Он отметил, что у власти много инициатив по возвращению детей, но мало инструментов, чтобы забрать всех депортированных.

Депортация гражданских украинцев в РФ

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Киев заявляет, что около 20 тысяч несовершеннолетних были вывезены из Украины в Россию или на контролируемую Россией территорию без согласия семьи или опекунов. Он называет это военным преступлением, отвечающим определению геноцида, данном в договоре ООН.

Это дело привело к тому, что президенту России Владимиру Путину и уполномоченному по делам детей Марии Львовой-Беловой были выданы ордера на арест МУС.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилования и депортацию детей в РФ.

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Беженцы