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Десятки единиц техники и 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Фото: ВСУ уничтожили еще 900 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники уничтожили 900 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России по состоянию на 10 марта 2024 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 424060 (+900) человек;
  • танков - 6731 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 12850 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 10466 (+38) ед;
  • РСЗО - 1015 (+3) ед;
  • средства ПВО - 709 (+2) ед;
  • самолетов - 347 ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8082 (+41);
  • крылатые ракеты - 1919;
  • корабли /катера - 26 ед;
  • подлодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед;
  • специальная техника - 1672 (+6).

Россия теряет авиацию

Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов. Президент Владимир Зеленский заявил, что это верная тенденция.

Нашим защитникам удалось уничтожать вражеские самолеты Су-35, Су-34, а также ВСУ сбили еще один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Также недавно командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские зенитчики отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.

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