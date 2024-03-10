Десятки единиц техники и 900 оккупантов: Генштаб ВСУ обновил потери врага

Потери России в войне против Украины превысили 424 тысяч солдат. Только за последние сутки наши защитники уничтожили 900 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие потери России по состоянию на 10 марта 2024 года ориентировочно составляют:
Напомним, за последние недели россияне потеряли около 15 самолетов. Президент Владимир Зеленский заявил, что это верная тенденция.
Нашим защитникам удалось уничтожать вражеские самолеты Су-35, Су-34, а также ВСУ сбили еще один вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Также недавно командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что украинские зенитчики отработали по вражеским самолетам на расстоянии более 150 километров. Результаты боевой работы проверяют.
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