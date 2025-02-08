Десятки стран выступили против санкций Трампа в отношении МУС

В четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). На событие отреагировал правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Издание пишет, что в ответ на постановление, МУС призвал в пятницу 125 государств-участников, которые ратифицировали Римский статут, выступить против санкций, назвав действия Вашингтона попыткой "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".
На данный момент 79 стран, включая Бразилию, Канаду, Данию, Мексику и Нигерию, опубликовали совместное письмо, в котором предупредили, что санкции "увеличат риск безнаказанности за самые серьезные преступления и поставят под угрозу международное верховенство права".
The Guardian отмечает, что давние союзники США оказались в разногласиях с Вашингтоном, а глава ведущей глобальной правозащитной организации назвал его "мстительным".
СМИ также привело реакции ряда европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции "поставят под угрозу институт, который призван гарантировать, что диктатора этого мира не смогут просто так преследовать людей и развязывать войны".
Франция сказала, что подтвердит свою поддержку МУС и мобилизуется вместе со своими партнерами, чтобы МУС мог продолжить свою миссию. В Лондоне представитель премьера Британии Кира Стармера заявил, что Великобритания поддерживает независимость суда.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что МУС дал "голос жертвам во всем мире" и что он "должен иметь возможность свободно вести борьбу с глобальной безнаказанностью", в то время как главное правозащитное учреждение ООН заявило, что решение Трампа должно быть отменено.
Напомним, 6 февраля Трамп подписал указ, разрешающий введение жестких экономических санкций против Международного уголовного суда и запрет на поездки его сотрудников в Штаты.
В своем распоряжении президент США заявил, что МУС "злоупотребил своей властью", выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галланта (речь идет о предполагаемых военных преступлениях, связанных с войной в Газе). Это, по словам Трампа, "создало опасный прецедент", который поставил под угрозу граждан США и ее военнослужащих. The Guardian добавило, что Нетаньяху горячо приветствовал шаг Трампа, назвав его смелым.
В то же время, США пока не раскрыли, кто именно попадет под санкции в соответствии с указом. Однако четыре источника сказали The Guardian, что британский главный прокурор МУС Карим Хан является первым и единственным лицом, кто подвергся санкциям на данный момент.
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