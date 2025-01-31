Десятки боев, большинство в районе Покровска. Новая сводка от Генштаба

"Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Покровское направление

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 38 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Это происходило в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 33 атаки противника. Потери врага уточняются.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник один раз шел на позиции украинских подразделений в районе Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодязов. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, где Силы обороны отбили три вражеские атаки.

Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное на Новопавловском направлении. За сегодняшний день отражено четыре атаки оккупационной армии.

На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку.

В Курской области украинские воины отбили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, осуществил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.