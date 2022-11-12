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Десять взрывов уже с утра. Оккупанты обстреляли пограничье Сумской области

Фото: оккупанты обстреляли пограничье Сумской области 12 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 12 ноября, российские оккупанты обстреляли один из приграничных районов Сумской области. Произошли минимум 10 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Ночь была без вражеских обстрелов. А утром россияне начали обстреливать приграничье Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня", - рассказал он.

По словам Живицкого, было 10 взрывов на территории Украины.

"Информация о последствиях уточняется", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью 12 ноября обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии несколько районов Днепропетровской области. В результате вражеских ударов были разрушены жилые дома в некоторых населенных пунктах.

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