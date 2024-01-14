Десять танков и 840 окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 14 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.