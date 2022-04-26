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Десять митників отримали підозри від ДБР за сприяння контрабанді Медведчуком

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Закарпатська область, Вівторок 26 квітня 2022 14:54
Десять митників отримали підозри від ДБР за сприяння контрабанді Медведчуком Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Державне бюро розслідувань притягнуло до відповідальності ще 10 працівників митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до затриманого народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ДБР.

10 працівників митного посту "Мукачево" Закарпатської митниці отримали від ДБР підозри. Державний бюджет втратив понад 24 млн гривень через їхнє сприяння підконтрольним Медведчуку підприємствам.

У 2017-2018 рр. ці компанії імпортували нафтопродукти залізничним і автомобільним транспортом. Але в документах імпортованим продуктом вказувався газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", – ідеться в повідомленні.

Митникам інкримінують неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення з тяжкими наслідками для державних інтересів. Максимальна санкція – позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

До слова, секретар РНБО Данілов розповів про свідчення Медведчука після затримання.

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Віктор Медведчук Державна митна служба Закарпатська область ДБР
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