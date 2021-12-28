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Десять обстрілів на Донбасі: бойовики застосували ПТРК біля Новозванівки

Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 27 Грудня, збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих дій двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Недалеко від Гнутового російські найманці скинули ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.

У районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм.

В околицях Красногорівки і Травневого Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве в Луганській області - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

З початку доби, 28 грудня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 грудня окупанти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранення отримали двоє військових.

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