Десять обстрілів на Донбасі: бойовики застосували ПТРК біля Новозванівки

У понеділок, 27 Грудня, збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих дій двоє військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Зокрема, в напрямку Нью-Йорка противник тричі відкривав вогонь з автоматичних і станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.
Недалеко від Гнутового російські найманці скинули ВОГ-17 (осколкова граната) з безпілотника.
У районі Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 мм.
В околицях Красногорівки і Травневого Донецької області окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поблизу населеного пункту Лобачеве в Луганській області - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
З початку доби, 28 грудня, обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, 26 грудня окупанти п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Поранення отримали двоє військових.