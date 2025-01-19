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Десять за два дня. Правоохранители провели масштабную спецоперацию по схемам для уклонистов

Фото: десять схем для уклонистов разоблачили в Украине за два дня (facebook com SecurSerUkrainе)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители ликвидировали десять схем для уклонистов. Спецоперация проводилась два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали десять схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны все организаторы сделок", - говорится в сообщении.

Так, фигуранты продавали военнообязанным фиктивные медсправки или организовывали переправку за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. В частности, подозрение получил адвокат, который вместе с сообщниками переправил за границу более 100 военнообязанных.

Злоумышленники за деньги вносили данные уклонистов в списки волонтерских организаций.

 

Буковина

На Буковине нейтрализована преступная группировка, которая помогала военнообязанным сбежать в соседнюю страну Евросоюза через горные тропы.

После получения заказа на побег фигуранты собирали своих клиентов в оговоренном месте возле госграницы, а затем показывали им скрытый "маршрут".

Черновцы и Житомирская область

В Черновцах задержаны депутат Селятинской общины и двое его сообщников, которые так же выводили призывников за пределы Украины через лесные участки и водоемы.

В Житомирской области разоблачили директора местного центра первичной медико-санитарной помощи, который продавал уклонистам фиктивные справки о "плохом" здоровье.

Киев и Черкасская область

В Киеве разоблачена группа злоумышленников, среди которых был командир одного из добровольческих формирований. Он "помогал" своим клиентам избежать мобилизации - "заключал" с ними фиктивный контракт о прохождении службы в ВСУ.

В Черкасской области "на горячем" задержан бывший начальник отдела Звенигородского РТЦК, который пытался "списать" с воинского учета потенциального призывника.

Также на территории региона задержана чиновница ВВК, которая подделывала уклонистам медицинские документы об инвалидности.

Винницкая и Львовская области

В Винницкой области разоблачены 2 "схемы" и задержаны четыре местных дельцов, которые за деньги предлагали военнообязанным бежать в соседнюю страну.

На Львовщине разоблачили чиновника Яворивского РТЦК, который "зарабатывал" на уклонистах, подделывая их учетные данные как непригодных к службе.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, правоохранители ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организатором сделок грозит до девяти лет тюрьмы.

Также в ноябре были разоблачены еще три схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Впрочем, на этот раз среди задержанных работники высших учебных заведений.

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