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"Десна" завдяки перемозі над "Інгульцем" очолила турнірну таблицю УПЛ

Автор: Сергій Пишкін

Чернігівський футбольний клуб "Десна" очолив турнірну таблицю української Прем'єр-ліги внаслідок перемоги над "Інгульцем". Матч завершився з рахунком 2:0.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Першим голом "Десна" відзначилась завдяки відмінній грі форварда Дениса Безбородько, який влучив м’ячем у ворожі ворота на 86 хвилині матчу.

Вже через п’ять хвилин, Безбородько подвоїв перевагу чернігівського клубу внаслідок вдалого пасу півзахисника Андрія Тотовицького.

Варто відзначити, що перемога над "Інгульцем" подарувала "Десні" перше місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Загалом команда забила 7 голів й пропустила лише один м’яч у власні ворота. "Інгулець" тим часом має 0 очок й 9 пропущених голів.

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