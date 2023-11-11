RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не дешево, но без рекламы. Meta предлагает подписку на Facebook и Instagram

Фото: Meta предлагает подписку на Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская компания Meta анонсировала подписку на Facebook и Instagram для жителей ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Vergo.

Начиная с весны.пользователям из ЕС, придется платить сразу за Facebook и Instagram, если они хотят получить профиль без рекламы.

Meta уже начала предлагать пользователям подписаться на платную "безрекламную" версию Facebook и Instagram, которая сейчас запускается в Европе.

Это происходит в ответ на новые правила ЕС по защите персональных данных, поскольку Meta позиционирует использование своих сервисов с таргетированной рекламой как выбор пользователей.

Конечно, этот выбор также является единственной доступной альтернативой уплате около 20 долларов в месяц за отказ от рекламы в Facebook и Instagram.

Плата за доступ к безрекламной версии составляет 9,99 евро в месяц при покупке через Интернет или 12,99 евро в месяц при покупке через магазины приложений Google или Apple.

Сейчас эта плата за подписку распространяется на все связанные аккаунты.

Что ждет пользователей с весны

После 1 марта подписчикам придется платить дополнительную плату за любые дополнительные связанные профили в Центре Meta-аккаунтов. В целом сумма будет около 6 евро в месяц, если покупать напрямую, или 8 евро, если покупать через магазин приложений.

Услуга без рекламы предлагается только пользователям, достигшим 18-летнего возраста.

Бизнес в Instagram и Facebook

Магазины в Instagram и Facebook должны официально зарегистрировать свой бизнес. Налоговая предупредила украинцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность незаконно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookInstagramMeta