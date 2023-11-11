Не дешево, но без рекламы. Meta предлагает подписку на Facebook и Instagram

Начиная с весны.пользователям из ЕС, придется платить сразу за Facebook и Instagram, если они хотят получить профиль без рекламы.

Meta уже начала предлагать пользователям подписаться на платную "безрекламную" версию Facebook и Instagram, которая сейчас запускается в Европе.

Это происходит в ответ на новые правила ЕС по защите персональных данных, поскольку Meta позиционирует использование своих сервисов с таргетированной рекламой как выбор пользователей.

Конечно, этот выбор также является единственной доступной альтернативой уплате около 20 долларов в месяц за отказ от рекламы в Facebook и Instagram.

Плата за доступ к безрекламной версии составляет 9,99 евро в месяц при покупке через Интернет или 12,99 евро в месяц при покупке через магазины приложений Google или Apple.

Сейчас эта плата за подписку распространяется на все связанные аккаунты.

Что ждет пользователей с весны

После 1 марта подписчикам придется платить дополнительную плату за любые дополнительные связанные профили в Центре Meta-аккаунтов. В целом сумма будет около 6 евро в месяц, если покупать напрямую, или 8 евро, если покупать через магазин приложений.

Услуга без рекламы предлагается только пользователям, достигшим 18-летнего возраста.

Бизнес в Instagram и Facebook

Магазины в Instagram и Facebook должны официально зарегистрировать свой бизнес. Налоговая предупредила украинцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность незаконно.

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