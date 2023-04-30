Дешевый газ ценой жизней украинцев? У Зеленского резко ответили Меркель

Так, Подоляк назвал Меркель человеком, "поставившим Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей" и подверг сомнению ее заявления о том, что якобы Меркель "сделала все, чтобы Россия не начала войну".

"И потому получила... российский дешевый газ. Фантастика. Ведь война не началась, правда?", - задает риторический вопрос Подоляк.

После этого Подоляк спрашивает Меркель, о чем Украине говорить с международными военными преступниками во время переговоров, которые она так упорно предлагает начать.

"Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от РФ? Но обязательно ли это должно быть... ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное - с кем? С официально признанными международными военными преступниками? Неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту?" - спрашивает он.

В конце своего сообщения он советует Меркель "прекратить оправдываться и поощрять агрессора", если она "не может исправить ошибок прошлого".



Как сообщалось, бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова оправдала дружеские отношения с Россией во время пребывания на должности. Она также заговорила о необходимости переговоров для окончания войны.

Ранее в Бундестаге заявляли, что будучи канцлером Германии, Ангела Меркель приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение РФ в Украину. Поскольку блокировка членства украинцев в НАТО стала огромной ошибкой.