Дешевые квартиры станут дорогими. Где в Киеве покупать жилье на перспективу: топ-3 района

Святошино и Голосеево. Где жилье может вырасти в цене

В Киеве немало районов, которые вряд ли могут похвастаться безупречным транспортным сообщением и другими необходимыми элементами качественной комфортной жизни. Однако это будет меняться по мере того, как город будет развивать там инфраструктуру, сколько там будет рабочих мест, как скоро будут появляться зеленые зоны и так далее.

Одним из таких районов можно считать Троещину: там жилье может постепенно расти в цене, когда наконец построят Подольско-Воскресенский мост, который будет соединять район с Подолом. Перспективы метро на Троещину до сих пор туманны, но хотя бы автомобилем добраться на правый берег будет проще, говорит Дмитрий Гуринович, соучредитель и СЕО агентства недвижимости Home Dev в городе Киеве.

Фото: Борщаговка активно развивается и может быть интересным районом на перспективу (facebook.com/lvivsky.com.ua)

"Чтобы предполагать, какие районы будут перспективными, нужно учитывать комплекс факторов и рассматривать локацию со всех сторон. Могу также сказать, что юго-западная часть Киева будет перспективным местом для жизни. Это и сторона Голосеево и Одесской трассы, и Софиевская Борщаговка, Вишневое, и запад Святошинского района. Есть шансы на то, чтобы жилье в этой части столицы получило высокую стоимость в перспективе", – отмечает эксперт.

По его мнению, в этой части города уже сформировалась и дальше будет развиваться замкнутая инфраструктура, будет расти количество рабочих мест, офисных помещений.

"Все это в совокупности, а также и ниши факторы сформируют там достаточно сильную активно развивающуюся рабочую экономику. Плюс – эта территория имеет выгодное географическое положение", – высказывает мнение собеседник.

Как на перспективы Виноградаря повлияет метро

Много разговоров идет о том, принесет ли всплеск продаж квартир завершение строительства метро на Виноградарь. Дмитрий Гуринович считает, что метро именно в случае Виноградаря – фактор крайне важный, но не главный. Наличие метро в пешей доступности – сильный аргумент. Но он не единственный, который будет влиять на решение купить там жилье, считает он.

"Фокус и привязка к метро как к одной из наиболее важных категорий немного нивелировался. В течение 10-15 лет у жилых комплексов района сформировалась целевая группа клиентов, которые там покупают жилье, и в большинстве случаев пользуются автомобилями. Выбирая жилье в этом районе, они в большинстве смотрят не на привязку к метро, а в первую очередь на дорожную развязку, качество самой дороги, расширение дорог. Впрочем, это преимущественно предположение и субъективное мнение, ведь точные статистические данные в этом контексте привести трудно", – говорит он.

Фото: Метро – важный, но не решающий фактор для большинства покупателей жилья в новых ЖК Виноградаря, считает эксперт (facebook.com/Stolitsagroup)

Виноградарь – хороший район, хорошо развивающийся. Но там присутствуют структурные проблемы с дорогами, и пласт этих проблем только скапливается, считает эксперт рынка недвижимости.

"Метро – это точно хорошо, но это достаточно вторичный фактор по отношению к дорожной инфраструктуре. Мы видим, что количество автомобилей в городе в целом увеличилось. В этом играют роль и военные действия. Ситуация в стране заставляет людей иметь возможность пользоваться автомобилем на случай потенциального форс-мажора. Поэтому необходимость развития дорожной инфраструктуры для будущих перспектив районов города очень важна", – отмечает соучредитель Home Dev.