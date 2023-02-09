Десантники устроили оккупантам "огненный мешок". Враг бежал, бросив оружие и раненых

Украинские десантники заставили российских оккупантов убегать, бросив оружие и раненых под Марьинкой Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Так, на днях противник силами взвода пехоты попытался незаметно подойти к позициям одного из подразделений военных, чтобы резким штурмом захватить их. Для этого вражеские бойцы двигались по посадке.
"Впрочем, воздушная разведка вовремя заметила выдвижение противника. Командиром десантного подразделения было принято решение немного подпустить штурмовое подразделение оккупантов, чтобы оно вышло на хорошо пристреленный участок. По сути, противнику был заранее подготовлен огневой мешок", - говорится в пресс-службе.
Когда вражеская пехота вошла в определенное место, десантники открыли по ней прицельный огонь из станковых гранатометов и пулеметов.
"Понеся многочисленные потери, оккупанты сбежали бросая оружие и раненых товарищей", - добавили в ДШУ ВСУ.
Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 910 оккупантов. Также было уничтожено десяток ББМ, 8 артсистем и 6 беспилотников россиян.
По данным Института изучения войны, на Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение" - россияне пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время в Запорожской области они вынуждены строить защитные сооружения.
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