Десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ (видео)

Украинские десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ на одном из участков фронта. Пехота врага пыталась спрятаться, но не получилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.
"Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны", - добавляют в ДШВ.
Российские войска наращивают темпы наступательных и штурмовых действий на фронте. Оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.
Как отмечают в Институте изучения войны отмечают, что ВСУ сдерживают РФ на многих направлениях и отбивают постоянные штурмы. На фронте фиксируется незначительное продвижение российских захватчиков вблизи Купянска.
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