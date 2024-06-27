Десантники ударили по большому скоплению живой силы РФ (видео)

"Аэроразведчики 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины заметили большое скопление живой силы противника, в том числе россияне перемещались с посадки в здание на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По словам военных, несколько ударов FPV-дронов заставили их перебежать в другой дом, однако и там их достали дроны-камикадзе.

"Остатки оккупантов попытались скрыться на машине, но на ходу их также догнали дроны", - добавляют в ДШВ.