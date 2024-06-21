RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель. Россияне потеряли ЗРК (видео)

Архивное фото: десантники ударным дроном уничтожили вражескую "жирную" цель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Еще одна "жирная" уничтоженная вражеская цель от пилотов ударных дронов 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты средь бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон.

"Но эту охоту внезапно оборвал ловкий оператор FPV-дрона 79-ки", - написали военные.

Потери оккупантов

Россия в результате своей агрессии против Украины несет колоссальные потери в живой силе и технике. 

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 531 980 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине