Десантники показали уничтожение вражеских дронов для разведки в Курской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как пояснили военные, россияне с помощью дронов, непрерывно пытаются выслеживать позиции украинских войск для дальнейших штурмов в Курской области.

Однако оккупанты получают отпор не только на земле, но и в небе. На видео показана лишь часть трофеев, которые недавно удалось приземлить Галицким десантникам. Среди пораженных целей - "Supercam" "Zala" и "Орлан".

"Работаем чтобы российского лома в воздухе - становилось все меньше", - подписано видео.

Ситуация в Курской области

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

Как отмечал Генштаб ВСУ, за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Также Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области.