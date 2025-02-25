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Десантники показали уничтожение вражеских дронов для разведки в Курской области

Вторник 25 февраля 2025 16:30
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Десантники показали уничтожение вражеских дронов для разведки в Курской области Иллюстративное фото: десантники показали уничтожение вражеских дронов для разведки в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники уничтожили российские разведывательные беспилотники в небе Курской области. Операцию провели бойцы подразделения ПВО 80-й Галицкой бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как пояснили военные, россияне с помощью дронов, непрерывно пытаются выслеживать позиции украинских войск для дальнейших штурмов в Курской области.

Однако оккупанты получают отпор не только на земле, но и в небе. На видео показана лишь часть трофеев, которые недавно удалось приземлить Галицким десантникам. Среди пораженных целей - "Supercam" "Zala" и "Орлан".

"Работаем чтобы российского лома в воздухе - становилось все меньше", - подписано видео.

Ситуация в Курской области

В августе прошлого года Силы обороны Украины начали операцию в Курской области. Украинские войска взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

Как отмечал Генштаб ВСУ, за полгода Курской операции Россия потеряла уже 40 тысяч солдат. Также Россия привлекла солдат КНДР к боям в Курской области.

Потери северокорейских войск, который Москва привлекла к боям, составляют 4 тысячи человек. Из трех условных бригад КНДР фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

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