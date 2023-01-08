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Десантники показали, как штурмовали позиции россиян у Бахмута

Фото: десантники показали, как штурмовали позиции россиян у Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники показали, как брали штурмом позиции россиян в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины рассказывают, как уничтожают российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты перекидывают силы из Бахмутского направления.

Напомним, британская разведка считает, что прорыв ВСУ возле Кременной может стать угрозой для оккупантов на Бахмутском направлении.

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Бахмут