Десантники показали, как уничтожают оккупантов на мотоциклах в Донецкой области

"Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell", - саркастически описывают кадры десантники.

По замыслу "режиссеров", несколько российских оккупантов дерзко мчатся на мотоциклах в направлении позиций ВСУ, но на финише, вместо медалей, получают прицельные сбросы прямо на головы.

"Фильм в жанре трагикомедии основан на реальных событиях. Новомихайловка, Донецкая область. Наши дни", - констатируют в ДШВ ВСУ.

Ситуация на фронте

Украинские военные постоянно используют беспилотники для ударов по позициям россиян на фронте. В связи с этим оккупанты постоянно придумывают новые способы защититься от атак БАПЛА.

В частности, недавно российские оккупанты стали использовать мотоциклы, надеясь быстро передвигаться, уходя от атак дронов. Но этот способ оказался недейственным.

Также стоит вспомнить российский танк-черепаху, который оккупанты тоже используют для таких целей. Но и это "изобретение" не дает должных результатов.