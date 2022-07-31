Десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області (відео)

Українські десантники використовують на фронті британські броньовики Husky. Зокрема, їх застосовують під час боїв у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook .

"Британські бронеавтомобілі Husky TSV одразу припали до душі українським десантникам. Вони цінують їх досконалість конструкції і зручність у бою, надійність і універсальність", - йдеться у повідомленні.

На кадрах показана робота українських десантників у Херсонській області. ЗСУ активно використовують британські бронемобілі Husky під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Україна на початку червня отримала від Британії перші броньовики Husky. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин.

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