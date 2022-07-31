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Десантники показали, як використовують броньовики Husky у Херсонській області (відео)

Фото: ЗСУ показали роботу британських броньовиків Husky (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники використовують на фронті британські броньовики Husky. Зокрема, їх застосовують під час боїв у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

На кадрах показана робота українських десантників у Херсонській області. ЗСУ активно використовують британські бронемобілі Husky під час виконання бойових завдань.

"Британські бронеавтомобілі Husky TSV одразу припали до душі українським десантникам. Вони цінують їх досконалість конструкції і зручність у бою, надійність і універсальність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна на початку червня отримала від Британії перші броньовики Husky. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніХерсонская область