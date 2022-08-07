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Десантники показали, як британськими гаубицями нищать окупантів на фронті (відео)

Фото: ЗСУ використовують у Херсонській області гаубиці L119 (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники активно застосовують проти російських окупантів британські гаубиці L119. Їх використовують на фронті на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

На кадрах показана робота артилеристів Десантно-штурмових військ. Вони вже опанували британські 105-мм гаубиці L119 та використовують їх у Херсонській області.

Десантники наголосили, що британські артилерійські системи є швидкострільними та мобільними, що надзвичайно важливо в бою. Гаубиці допомагають захисникам ефективно уражати та знищувати вогневі цілі окупантів.

Варто зазначити, що у липні стало відомо про використання українськими військовими L119. Гаубиця стріляє всіма стандартними 105-мм напівфіксованими боєприпасами НАТО, а також реактивними снарядами. Максимальна дальність пострілу може становити від 11,5 до 19 км.

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