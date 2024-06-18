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Десантники с помощью отечественного дрона поразили российский ЗРК "Тор М2" (видео)

Украина, Вторник 18 июня 2024 18:23
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Десантники с помощью отечественного дрона поразили российский ЗРК "Тор М2" (видео) Архивное фото: ВСУ поразили российский ЗРК "Тор М2" (Facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины с помощью отечественного дрона смогли поразить российский ЗРК "Тор М2", который может сбивать самолеты. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это результат работы десантников 77-й бригады.

Операторы подразделения ударных дронов смогли осуществить успешное поражение российского всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор М2". Поражение нанесли с помощью дрона, который имеет дальний радиус действия.

"Что важно, этот тип БПЛА - отечественного производства. Украина развивает это направление, и таких ударов будет становиться больше", - добавили военные.

ЗРК "Тор М2"

Зенитный ракетный комплекс малой дальности предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и других управляемых ракет, планируемых и управляемых авиабомб и беспилотных летательных аппаратов в пределах зоны поражения комплекса в условиях интенсивного огневого и радио-оптико-электронного противодействия в любых метеоусловиях днем и ночью.

Боевая машина "Тор М2" является всепогодным автономным мобильным боевым средством, которое имеет высокую проходимость, повышенную огневую мощь и эффективную помехозащищенную защиту, малое время приведения в боевую готовность, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты, высокую вероятность поражения целей, летящих в зоне поражения в широком интервале возможных скоростей и высот полета.

Потери оккупантов

Российские войска несут значительные потери во время войны против Украины. Для этого ВСУ используют различные средства поражения, в том числе и дроны, которые в последнее время стали активно производить в Украине.

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что воины за сутки ликвидировали еще 1230 российских оккупантов, следовательно, общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляют уже около 528 620 солдат.

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