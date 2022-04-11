RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десантникам, які вирушають на східний фронт, відправили бронежилети і шоломи, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Сотні бронежилетів четвертого класу захисту та кевларові шоломи відправили бійцям бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка вирушає на східний фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"Відправили сьогодні чергову партію військового спорядження воїнам, які вирушають на східний фронт. Зараз там - найгарячіше. Ми допомагали захисникам Києва, коли ворог стояв на підступах до столиці. Сьогодні наш обов’язок - підтримати наших героїв на Сході", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що вже 47 днів Україна проходить одне з найважчих у своїй історії випробувань. І українці проходять його з честю.

"Величезний рівень самоорганізації, коли як і у 2014-му ми забезпечуємо Збройні Сили, забезпечуємо підрозділи територіальної оборони. Тисячі і тисячі бронежилетів відправлені у бригади Збройних Сил, видані батальйонам територіальної оборони. І зараз - чергова партія", - додав Порошенко.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення Порошенко патронує 206-й батальйон територіальної оборони, який після захисту столиці отримав нове бойове завдання, а також інші добровольчі підрозділи тероборони та ЗСУ.

За цей час українські бійці отримали сотні кулеметів ПКМ, броньовані пікапи, кілька тисяч високоякісних бронежилетів, інше військове спорядження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко