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Госстат уточнил данные по экономике и доходам украинцев во время войны

Фото: Доходы населения и экономика Украины сократились во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные по валовому внутреннему продукту и доходам населения в 2022 году. ВВП упал на 28,8%, реальные доходы (с учетом инфляции) сократились на 14,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Ранее Госстат оценивал падение ВВП за 2022 год в 29,1%. Данные по доходам населения не публиковались.

Прогнозы по экономике

Правительство Украины прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5,0% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%.

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз - 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.

Прогнозы по доходам и зарплате

Косвенные показатели оценки доходов населения Украины, проведенные НБУ, свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции) в 2023 году.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составляла 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократились на 11,9%.

В 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25 732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году - 619 долларов.

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