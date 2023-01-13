Госстат показал, как за 2022 год выросли цены алкоголь и сигареты
Фото: алкоголь и сигареты значительно подорожали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в 2022 году. По сравнению с декабрем 2021 года больше всего подорожало пиво.
По данным статистического ведомства:
- водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра,
- вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра,
- пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
- сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.
Напомним, по данным Госстата, в 2022 году большое всего в Украине подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.