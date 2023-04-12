Госстат дал оценку падения экономики Украины за 2022 год

Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Реальный ВВП сократился на 29,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в первом квартале 2022 года ВВП сократился на 14,9%, во втором квартале - на 36,9%, в третьем квартале - на 30,6%, в четвертом квартале - на 31,4%.

Номинальный валовый внутренний продукт за 2022 год оценивается в 5 191 млрд гривен, изменение дефлятора ВВП - 34,3%.

При этом конечные потребительские расходы домохозяйств упали на 26,7%, расходы сектора общего государственного управления выросли на 18,0%.