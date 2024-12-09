Хакеры попытались атаковать оборонные предприятия Украины, - Госспецсвязи

Хакеры группировки UAC-0185 попытались атаковать украинские оборонные предприятия, а также Силы безопасности и обороны путем рассылки фишинговых писем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Отмечается, что фишинговые письма маскировались под официальные сообщения от Украинского союза промышленников и предпринимателей. В частности, в них говорилось о приглашении на конференцию, которая проходила 5 декабря и была посвящена переходу продукции отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на технические стандарты НАТО.

"В письме содержалась гиперссылка "Вложение содержит важную информацию для вашего участия". Переход по этой ссылке и дальнейшее открытие вложенных файлов могли привести к инфицированию компьютера", - добавляет Госспецсвязи.

UAC-0185

Хакерская группировка UAC-0185 активно действует как минимум с 2022 года. Киберпреступники сосредотачивались на похищении учетных данных мессенджеров Signal, Telegram, WhatsApp и военных систем DELTA, ТЕНЕТА, "Кропива".

"Реже осуществляли кибератаки для получения несанкционированного удаленного доступа к компьютерам сотрудников оборонных предприятий и представителей сил безопасности и обороны", - пишет Госспецсвязи.