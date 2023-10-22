В Госпогранслужбе рассказали, где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ

"Больше всего таких случаев (попыток ДРГ россиян прорвать границу, - ред.) фиксируется на границе с Россией - в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговской области. Собственно ДРГ - это те группы, которые пытаются разоблачить места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии", - рассказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что ДРГ является угрозой и для местных жителей.

"Ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые двигаются в пограничье. Они не разбирают военные ли это или гражданские", - пояснил он.

Кроме того, по словам Демченко, ситуация по границе с Белорусью остается контролируемой.

"Там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации. Потому что рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения ни техники, ни личного состава каких-либо подразделений", - добавил он.

ДРГ в Сумской области

Буквально 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, ввели эвакуацию с прикордонных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.