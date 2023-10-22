RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Госпогранслужбе рассказали, где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ

Фото: где чаще всего фиксируют вражеские ДРГ на границе Украины (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Больше всего российских диверсантов фиксируют пограничники на границе Украины в Сумской области. Реже - на границе Харьковской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Больше всего таких случаев (попыток ДРГ россиян прорвать границу, - ред.) фиксируется на границе с Россией - в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговской области. Собственно ДРГ - это те группы, которые пытаются разоблачить места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии", - рассказал он.

Спикер ГПСУ отметил, что ДРГ является угрозой и для местных жителей.

"Ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые двигаются в пограничье. Они не разбирают военные ли это или гражданские", - пояснил он.

Кроме того, по словам Демченко, ситуация по границе с Белорусью остается контролируемой.

"Там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации. Потому что рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения ни техники, ни личного состава каких-либо подразделений", - добавил он.

ДРГ в Сумской области

Буквально 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. ДРГ состояла из восьми человек.

До этого, 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, которая граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, ввели эвакуацию с прикордонных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЧерновицкая областьхарков