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Госкомпании обязали продавать газ по льготной цене для производителей электроэнергии

Фото: Цены на газ для производителей электроэнергии будут льготными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа от 6 марта 2022 года №222.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 апреля 2024 г. № 406.

Согласно постановлению, на "Укргаздобычу" и "Черноморнефтегаз" возложены обязательства продажи природного газа по цене 7 240 гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС) не только для нужд бытовых потребителей, операторов газораспределительных систем и производителей тепловой энергии, а и для производителей электрической энергии

На HAK "Нафтогаз Украины" возложены обязательства по формированию соответствующего ресурса природного газа.

Кроме того, постановлением продлены с 15 апреля до 31 августа 2024 года обязательства  ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" реализовать природный газ поставщикам природного газа в объемах, необходимых бытовым потребителям, по цене 7 240 гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил 6-й премьер-министр Денис Шмігаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 ГВт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Кроме того, 11 апреля Россия разрушила Трипольскую ТЭС, установленная мощность которой составила около 1,8 ГВт.

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" касается восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине. План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок.

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