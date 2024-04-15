Госкомпании обязали продавать газ по льготной цене для производителей электроэнергии

Согласно постановлению, на "Укргаздобычу" и "Черноморнефтегаз" возложены обязательства продажи природного газа по цене 7 240 гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС) не только для нужд бытовых потребителей, операторов газораспределительных систем и производителей тепловой энергии, а и для производителей электрической энергии

На HAK "Нафтогаз Украины" возложены обязательства по формированию соответствующего ресурса природного газа.

Кроме того, постановлением продлены с 15 апреля до 31 августа 2024 года обязательства ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" реализовать природный газ поставщикам природного газа в объемах, необходимых бытовым потребителям, по цене 7 240 гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре. Как заявил 6-й премьер-министр Денис Шмігаль, Россия ракетными ударами за последние несколько недель вывела из строя 6 ГВт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

Кроме того, 11 апреля Россия разрушила Трипольскую ТЭС, установленная мощность которой составила около 1,8 ГВт.

Как сообщало РБК-Украина, Украина в ближайшее время предложит международным партнерам, в частности, странам G7 участие в двух планах, которые предлагается реализовывать параллельно.

План "А" касается восстановления поврежденных энергообъектов. Этот план будет связан с усилением ПВО в Украине. План "Б" заключается в строительстве маломощных электростанций любого типа - не только газотурбинных установок.