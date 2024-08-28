Госэкоинспекция не обнаружила ядовитых веществ в Десне под Киевом

Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

По информации Госэкоинспекции, содержание кислорода в реке Десна также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

Отмечается, что такую информацию Киевская ОВА получила во исполнение поручения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по принятию мер по недопущению ухудшения качества воды в реке Десна.

Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, которая движется по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем.

Поскольку Десна протекает по территории Киевской области, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

"Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и отлов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поение скота", - отметили в ОВА.

Там добавили, что ситуация находится под постоянным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно.