Держекоінспекція не виявила отруйних речовин у Десні під Києвом

Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

За інформацією Держекоінспекції, вміст кисню у річці Десна також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

Зазначається, що таку інформацію Київська ОВА отримала на виконання доручення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів з недопущення погіршення якості води в річці Десна.

Напередодні було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому.

Оскільки Десна протікає територією Київської області, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

"Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби", - зазначили в ОВА.

Там додали, що ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни буде повідомлятися додатково.