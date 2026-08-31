В Госдуме РФ призвали ударить по Украине "ядеркой"

Журавлев заявил, что Россия якобы должна нанести такой удар, который заставит Украину капитулировать. По словам депутата Госдумы РФ, у России вообще не должно быть дискуссий о возможности применения тактического ядерного оружия против Украины.

"Идут дискуссии: можем мы применять тактическое ядерное оружие (против Украины – ред.), не можем. Слушайте, такой дискуссии даже не должно быть! В случае необходимости мы обязаны его применять… Надо будет бить – будем бить. И это не обсуждается", - сказал он.

Кто такой депутат РФ Журавлев

Одиозный служитель пропаганды РФ, не вылезающий из ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Гордится тем, что является "беднейшим депутатом в РФ". Однако по данным издания "Вёрстка", он скрывает свое состояние переписав его на "тайную жену" с которой имеет двоих детей. В перечне немало элитной недвижимости и автомобилей.

Возможность эскалации

Заявление Журавлева прозвучало на фоне сообщений о возможных дальнейших шагах Кремля в войне против Украины. Ранее источники Bloomberg, близкие Кремлю, сообщали, что президент России Владимир Путин якобы готовит эскалацию и может рассматривать тактическое ядерное оружие как крайнее средство, чтобы не допустить поражения в войне.

В то же время Bloomberg отмечал, что признаков подготовки Путина к применению ядерного оружия нет. Против такого шага, по данным издания, выступают и партнеры России, в том числе Китай.