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В Госдуме РФ призвали ударить по Украине "ядеркой"

04:19 31.08.2026 Пн
2 мин
Кремль обязан ударить тактическим ядерным оружием по Украине, считает депутат РФ
aimg Филипп Бойко
Фото: депутат РФ Алексей Журавлев (Коммерсантъ)

В России раз прозвучали публичные призывы к применению ядерного оружия в войне против Украины. На этот раз с таким заявлением выступил депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев, часто фигурирующий в ток-шоу пропагандистов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Журавлев заявил, что Россия якобы должна нанести такой удар, который заставит Украину капитулировать. По словам депутата Госдумы РФ, у России вообще не должно быть дискуссий о возможности применения тактического ядерного оружия против Украины.

"Идут дискуссии: можем мы применять тактическое ядерное оружие (против Украины – ред.), не можем. Слушайте, такой дискуссии даже не должно быть! В случае необходимости мы обязаны его применять… Надо будет бить – будем бить. И это не обсуждается", - сказал он.

Кто такой депутат РФ Журавлев

Одиозный служитель пропаганды РФ, не вылезающий из ток-шоу Соловьева и Скабеевой. Гордится тем, что является "беднейшим депутатом в РФ". Однако по данным издания "Вёрстка", он скрывает свое состояние переписав его на "тайную жену" с которой имеет двоих детей. В перечне немало элитной недвижимости и автомобилей.

Возможность эскалации

Заявление Журавлева прозвучало на фоне сообщений о возможных дальнейших шагах Кремля в войне против Украины. Ранее источники Bloomberg, близкие Кремлю, сообщали, что президент России Владимир Путин якобы готовит эскалацию и может рассматривать тактическое ядерное оружие как крайнее средство, чтобы не допустить поражения в войне.

В то же время Bloomberg отмечал, что признаков подготовки Путина к применению ядерного оружия нет. Против такого шага, по данным издания, выступают и партнеры России, в том числе Китай.

Контекст заявления

Голос Журавлева за сокрушительные удары по Украине и ее мирным жителям далеко не первый в сонме пропагандистов-депутатов РФ. Ранее вицеспикер Госдумы РФ Петр Толстой публично призвал "открыто" наносить удары по украинским городам, чтобы деморализовать население и заставить украинцев капитулировать.

Депутат и генерал Андрей Гурулев призвал "бить врага беспощадно, не переживая", тогда как сенатор РФ Андрей Колесник говорил о необходимости "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы не могли поднять".

Ранее РБК-Украина рассказывало, как глава МИД России Сергей Лавров жаловался Ватикану на украинцев, однако не смог ничего добиться.

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