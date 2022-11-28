В Госдуме РФ угрожают Кыргызстану из-за декоммунизации: "В Украине тоже с этого начиналось"

Так чиновник отреагировала на заявление спикера парламента Кыргызстана Нурлана Шакиева во время выступления на общенародном курултае страны 25 ноября о необходимости срочно дерусифицировать все названия районов столицы республики и переименовать на государственный язык.

Кроме того, в Кыргызстане декоммунизации подлежат и те населенные пункты, которые до сих пор носят "советские" названия.

Шакиев также уточнил, что такое решение связано с планами руководства страны по развитию государственного языка

Инициатива ожидаемо взбесила российских политиков, и представители Госдумы стали рассказывать о русофобии и антисоветизме в Кыргызстане, винить в этом "коллективный Запад" и прочее.

Сейчас Журова, комментируя дерусификацию в Кыргызстане, начала вспоминать Грузию и Украину, и утверждать, что конфликт Москвы и Киева начался якобы с языкового вопроса.

Представитель Госдумы РФ убеждена, что "это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык", и такое решение будто бы "нарушит права русских людей" в Кыргызстане.

"Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап - школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут", - рассказала депутат.

Также она высказала мнение, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне.

"Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии", - отметила Журова.